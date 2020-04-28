Несмотря на COVID-19: Трамп пообещал США «потрясающий следующий год»
Дональд Трамп пообещал США «потрясающий следующий год» в экономическом плане, несмотря на трудности, которые вызваны пандемией коронавирусной инфекции. Об этом американский лидер заявил в ходе брифинга.
Помимо того, глава Белого дома вновь возложил ответственность за распространение коронавирусной инфекции на Китай, а также пригрозил предъявить Пекину финансовые претензии за сокрытие правды о масштабах заболевания, сообщает РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, более 40% американцев потеряли работу или столкнулись с сокращением зарплат.
Ранее НСН писала, что Соединенные Штаты ведут «много расследований», направленных на то, чтобы установить обстоятельства возникновения коронавирусной инфекции COVID-19 и причины пандемии COVID-19. Об этом Дональд Трамп сообщил на брифинге в Белом доме.
Хотя расследования еще не завершены, президент США считает, что пандемия коронавируса началась из Китая.
«184 страны [и территории] пострадали, это очень плохо», — цитирует Трампа Газета. ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- Несмотря на COVID-19: Трамп пообещал США «потрясающий следующий год»
- Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены
- Средний класс сочли главной жертвой «коронавирусного» кризиса
- В ООН призвали не ждать возвращения к «старой нормальности» после пандемии COVID-19
- Пересидеть майские дома: От Путина ждут продления режима самоизоляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru