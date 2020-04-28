Несмотря на COVID-19: Трамп пообещал США «потрясающий следующий год»

Дональд Трамп пообещал США «потрясающий следующий год» в экономическом плане, несмотря на трудности, которые вызваны пандемией коронавирусной инфекции. Об этом американский лидер заявил в ходе брифинга.

Помимо того, глава Белого дома вновь возложил ответственность за распространение коронавирусной инфекции на Китай, а также пригрозил предъявить Пекину финансовые претензии за сокрытие правды о масштабах заболевания, сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, более 40% американцев потеряли работу или столкнулись с сокращением зарплат.

Число заражённых COVID-19 в Китае может оказаться в разы больше

Ранее НСН писала, что Соединенные Штаты ведут «много расследований», направленных на то, чтобы установить обстоятельства возникновения коронавирусной инфекции COVID-19 и причины пандемии COVID-19. Об этом Дональд Трамп сообщил на брифинге в Белом доме.

Хотя расследования еще не завершены, президент США считает, что пандемия коронавируса началась из Китая.

«184 страны [и территории] пострадали, это очень плохо», — цитирует Трампа Газета. ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаДональд ТрампКоронавирусСША
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