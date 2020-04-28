Несмотря на COVID-19: Трамп пообещал США «потрясающий следующий год»

Дональд Трамп пообещал США «потрясающий следующий год» в экономическом плане, несмотря на трудности, которые вызваны пандемией коронавирусной инфекции. Об этом американский лидер заявил в ходе брифинга.

Помимо того, глава Белого дома вновь возложил ответственность за распространение коронавирусной инфекции на Китай, а также пригрозил предъявить Пекину финансовые претензии за сокрытие правды о масштабах заболевания, сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, более 40% американцев потеряли работу или столкнулись с сокращением зарплат.