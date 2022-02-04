Нефть марки Brent подорожала до $91 за баррель

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,8%, до $91,08 за баррель, сообщают «Известия» со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

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В последний раз стоимость нефти данного сорта торговалась на таком уровне в октябре 2014 года.

При этом цена фьючерсов на WTI с поставкой в марте выросла на 2,01%, до $90,03.

Напомним, страны ОПЕК+ по плану увеличат добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в марте.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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