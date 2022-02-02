ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки
2 февраля 202220:33
Страны ОПЕК+ по плану увеличат добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в марте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ по итогам заседания альянса.
Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 2 марта.
Ранее в январе США поприветствовали решение ОПЕК о наращивании добычи нефти. Как заявила представитель Белого дома Джен Псаки, этот шаг окажет помощь в восстановлении экономики, так же как решение США о выпуске нефти из стратегических запасов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru