Небензя выразил надежду, что МАГАТЭ начнет фиксировать обстрелы ЗАЭС Киевом
6 июня 202300:18
Россия надеется, что МАГАТЭ начнет фиксировать обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.
По его словам, все умалчивают о том, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС. Как отметил дипломат, сотрудники МАГАТЭ на АЭС все видят и понимают, что обстрелы идут со стороны украинской армии.
Ранее стало известно, что РФ не будет размещать воинские контингенты на территории ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru