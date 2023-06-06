По его словам, все умалчивают о том, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС. Как отметил дипломат, сотрудники МАГАТЭ на АЭС все видят и понимают, что обстрелы идут со стороны украинской армии.

Ранее стало известно, что РФ не будет размещать воинские контингенты на территории ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

