Названо последнее препятствие для «Северного потока - 2»

Новые власти Германии могут стать последним препятствием на пути реализации российского проекта «Северный поток – 2», говорится в статье издания Handelsblatt, сообщает «РЕН ТВ».

Лавров: «Северный поток - 2» начнет работать через несколько дней

«Если федеральное правительство отвернется от «Северного потока – 2», то Европейской комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к «Газпрому» в полном объеме», – следует из материала.

Как надеются противники трубопровода, смена власти в Берлине приведет к тому, что Вашингтон прибегнет к новым штрафным мерам против «Северного потока - 2».

Напомним, «Газпром» планирует начать поставки газа по трубопроводу «Северный поток - 2» с 1 октября. Согласно источнику агентства, спустя два месяца могут заработать обе нитки магистрали.

«Северный поток – 2» протянулся от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазопроводГерманияСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры