Названо последнее препятствие для «Северного потока - 2»
Новые власти Германии могут стать последним препятствием на пути реализации российского проекта «Северный поток – 2», говорится в статье издания Handelsblatt, сообщает «РЕН ТВ».
«Если федеральное правительство отвернется от «Северного потока – 2», то Европейской комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к «Газпрому» в полном объеме», – следует из материала.
Как надеются противники трубопровода, смена власти в Берлине приведет к тому, что Вашингтон прибегнет к новым штрафным мерам против «Северного потока - 2».
Напомним, «Газпром» планирует начать поставки газа по трубопроводу «Северный поток - 2» с 1 октября. Согласно источнику агентства, спустя два месяца могут заработать обе нитки магистрали.
«Северный поток – 2» протянулся от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- Суд взыскал $122 млн с Абызова и «Альфа-банка»
- Названо последнее препятствие для «Северного потока - 2»
- Число жертв обрушения дома в Ногинске выросло до пяти
- Врачам хотят запретить выписывать БАДы
- Минсельхоз предсказал падение цен на мясо
- Bank of America рассказал, что подорожает из-за переворота в Гвинее
- Число погибших при взрыве в Ногинске возросло до четырех
- В США с середины августа прибыло 60 тысяч человек из Афганистана
- Военный самолет потерпел крушение в Судане
- Собянин не поддержал объединение Москвы с областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru