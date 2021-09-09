Названо последнее препятствие для «Северного потока - 2»

«Если федеральное правительство отвернется от «Северного потока – 2», то Европейской комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к «Газпрому» в полном объеме», – следует из материала.

Как надеются противники трубопровода, смена власти в Берлине приведет к тому, что Вашингтон прибегнет к новым штрафным мерам против «Северного потока - 2».

Напомним, «Газпром» планирует начать поставки газа по трубопроводу «Северный поток - 2» с 1 октября. Согласно источнику агентства, спустя два месяца могут заработать обе нитки магистрали.

«Северный поток – 2» протянулся от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.



