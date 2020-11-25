СМИ назвало кандидата на пост главы ЦРУ в администрации Байдена

Моррел уже имел опыт руководства этой спецслужбой в должности и.о., однако его назначение может вызвать протесты в самой Демократической партии, так как Моррел выступал за использование пыток и применение ударных беспилотников.

Как сообщалось ранее со ссылкой на различные СМИ, госсекретарем США при Байдене может стать станет Энтони Блинкен, главой Министерства внутренней безопасности — Алехандро Майоркас, должность советника по национальной безопасности займёт Джейк Салливан, а пост главы ЦРУ прочили Эврил Хейнс. Возможным постпредом США при ООН называли Линду Томас-Гринфилд, а спецпосланником президента по климату - бывшего госсекретаря на втором сроке экс-президента США Барака Обамы Джона Керри.

