СМИ назвало кандидата на пост главы ЦРУ в администрации Байдена
Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден, может назначить бывшего исполняющего обязанности директора Центрального разведывательного управления Майкла Морелла на пост главы ЦРУ, пишет газета Daily Beast.
Другим кандидатом на этот пост стал советник по национальной безопасности при администрации президента США Барака Обамы Том Донилон.
Моррел уже имел опыт руководства этой спецслужбой в должности и.о., однако его назначение может вызвать протесты в самой Демократической партии, так как Моррел выступал за использование пыток и применение ударных беспилотников.
Как сообщалось ранее со ссылкой на различные СМИ, госсекретарем США при Байдене может стать станет Энтони Блинкен, главой Министерства внутренней безопасности — Алехандро Майоркас, должность советника по национальной безопасности займёт Джейк Салливан, а пост главы ЦРУ прочили Эврил Хейнс. Возможным постпредом США при ООН называли Линду Томас-Гринфилд, а спецпосланником президента по климату - бывшего госсекретаря на втором сроке экс-президента США Барака Обамы Джона Керри.
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