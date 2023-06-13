На Украине рассказали о призывах Запада убивать русских
В начале российско-украинского столкновения западные страны не желали снабжать Киев оружием и призывали ВСУ рыть окопы. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников, сообщил журнал Foreign Affairs.
Политик отметил, что в начале спецоперации России на Украине Киев попросил у Запада передачу переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.
Однако в ответ западные чиновники посоветовали Украине «рыть окопы и убивать как можно больше русских», добавил Резников.
Ранее генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос заявил, что западная техника обречена на уничтожение при контрнаступлении без наличия у Украины авиации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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