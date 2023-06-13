На Украине рассказали о призывах Запада убивать русских

Политик отметил, что в начале спецоперации России на Украине Киев попросил у Запада передачу переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Однако в ответ западные чиновники посоветовали Украине «рыть окопы и убивать как можно больше русских», добавил Резников.

Ранее генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос заявил, что западная техника обречена на уничтожение при контрнаступлении без наличия у Украины авиации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

