На Украине призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров

По его словам, подобный шаг станет сигналом, означающим, что все стороны намерены прекратить боевые действия. Вместе с тем возврат к границам 1991 года Ермак назвал необязательным.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что украинский конфликт вошел в критическую фазу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

