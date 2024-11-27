На Украине призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров

Чтобы переговоры по прекращению российско-украинского конфликта прошли плодотворно, следует вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года. Об этом в статье для шведского издания Dagens industri заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Трамп займется переговорами по Украине с января

По его словам, подобный шаг станет сигналом, означающим, что все стороны намерены прекратить боевые действия. Вместе с тем возврат к границам 1991 года Ермак назвал необязательным.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что украинский конфликт вошел в критическую фазу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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