СМИ: Украина впервые применила Javelin в Донбассе

Украинские вооружённые силы впервые применили противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства в боевых действиях в Донбассе, сообщает RT со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Министерства обороны страны Кирилла Буданова.

США доставили на Украину противотанковые комплексы Javelin

По его словам, системы также использовались против российских войск. Буданов отметил, что Javelin вместе с турецкими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar станут мощным психологическим сдерживающим фактором для войск с ДНР и ЛНР.

В 2020 году посольство США на Украине получило военное оборудование для передачи украинским партнёрам на общую сумму в $60 миллионов. В дипломатическом представительстве уточнили, что в эту партию входят рации, боеприпасы, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:ОружиеДонбассУкраина
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