СМИ: Украина впервые применила Javelin в Донбассе
Украинские вооружённые силы впервые применили противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства в боевых действиях в Донбассе, сообщает RT со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Министерства обороны страны Кирилла Буданова.
По его словам, системы также использовались против российских войск. Буданов отметил, что Javelin вместе с турецкими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar станут мощным психологическим сдерживающим фактором для войск с ДНР и ЛНР.
В 2020 году посольство США на Украине получило военное оборудование для передачи украинским партнёрам на общую сумму в $60 миллионов. В дипломатическом представительстве уточнили, что в эту партию входят рации, боеприпасы, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin.
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