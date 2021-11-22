СМИ: Украина впервые применила Javelin в Донбассе

По его словам, системы также использовались против российских войск. Буданов отметил, что Javelin вместе с турецкими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar станут мощным психологическим сдерживающим фактором для войск с ДНР и ЛНР.

В 2020 году посольство США на Украине получило военное оборудование для передачи украинским партнёрам на общую сумму в $60 миллионов. В дипломатическом представительстве уточнили, что в эту партию входят рации, боеприпасы, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin.

