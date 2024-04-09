У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,2

Подземные толчки магнитудой 5,2 произошли у берегов островного государства Тонга в южной части Тихого океана, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии

Эпицентр землетрясения располагался в 282 километрах от города Неиафу с населением 4,3 тысячи человек. Очаг находился на глубине около 10 километров.

Власти не объявляли угрозу цунами. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.

Накануне землетрясение произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. Магнитуда подземных толчков составила 5,0, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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