У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр землетрясения располагался в 282 километрах от города Неиафу с населением 4,3 тысячи человек. Очаг находился на глубине около 10 километров.

Власти не объявляли угрозу цунами. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.

Накануне землетрясение произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. Магнитуда подземных толчков составила 5,0, отмечает «Радиоточка НСН».

