У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,2
Подземные толчки магнитудой 5,2 произошли у берегов островного государства Тонга в южной части Тихого океана, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения располагался в 282 километрах от города Неиафу с населением 4,3 тысячи человек. Очаг находился на глубине около 10 километров.
Власти не объявляли угрозу цунами. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.
Накануне землетрясение произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. Магнитуда подземных толчков составила 5,0, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Севастополе сработала система уничтожения низколетящей цели
- У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,2
- В Мексике состоится фестиваль российского кино
- Роналду удалили за неспортивное поведение в матче Суперкубка Саудовской Аравии
- В Лас-Вегасе при стрельбе в офисе юридической фирмы погибли три человека
- ВС РФ уничтожили «Искандером» склад тяжелых дронов в Запорожье
- В МАГАТЭ заявили о стабилизации ситуации на Запорожской АЭС
- МЧС: вода на некоторых участках в Орске начала отступать
- В Белгородской области силами ПВО сбит украинский беспилотник
- Группа KISS продала права на свою музыку и образы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru