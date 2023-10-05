На АЭС «Фукусима-1» начали сброс второй партии воды, очищенной от радиации

Запланирован слив около 7,8 тыс. тонн. В сутки объемы не будут превышать 500 тонн. Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению.

В рамках первой стадии сброса в общей сложности с АЭС было также слито около 7,8 тыс. тонн воды.

Как сообщалось ранее, Япония передаст России все данные по сбросу воды с «Фукусимы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

