На АЭС «Фукусима-1» начали сброс второй партии воды, очищенной от радиации
5 октября 202305:44
В Японии приступили к сбросу в океан второй партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1», сообщает ТАСС.
Запланирован слив около 7,8 тыс. тонн. В сутки объемы не будут превышать 500 тонн. Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению.
В рамках первой стадии сброса в общей сложности с АЭС было также слито около 7,8 тыс. тонн воды.
Как сообщалось ранее, Япония передаст России все данные по сбросу воды с «Фукусимы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- На АЭС «Фукусима-1» начали сброс второй партии воды, очищенной от радиации
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru