Молдавия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Татьяна Затык заявила, что в стране официально одобрена российская вакцина от коронавируса «Спутник V», сообщает «Интерфакс».

По её словам, в настоящее время в Молдавии официально зарегистрировано 10 препаратов от COVID-19 разных производителей, а в рамках вакцинации применяется вакцина AstraZeneca южнокорейского производства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что российские специалисты разработали назальный вариант вакцины «Спутник V», сообщает Ura.ru. По его словам, этот препарат «может быть полезен как дополнительная защита».

