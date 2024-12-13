Минобороны: Военная полиция эвакуировала иконы из храма в Курской области
13 декабря 202412:45
Военная полиция группировки войск «Север» эвакуировала из храма в Курской области иконы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что ценности были вывезены из Свято-Троицкого храма в Глушковском районе и перемещены в безопасное место.
В частности, была эвакуирована Казанская икона Божией Матери, написанная более 200 лет назад.
Ранее в Следственном комитете России заявили, что действия украинских боевиков нанесли регионам России ущерб в размере около 60 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru