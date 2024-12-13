Минобороны: Военная полиция эвакуировала иконы из храма в Курской области

Военная полиция группировки войск «Север» эвакуировала из храма в Курской области иконы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

СК: Нанесенный регионам боевиками ВСУ ущерб составил 60 млрд рублей

Отмечается, что ценности были вывезены из Свято-Троицкого храма в Глушковском районе и перемещены в безопасное место.

В частности, была эвакуирована Казанская икона Божией Матери, написанная более 200 лет назад.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что действия украинских боевиков нанесли регионам России ущерб в размере около 60 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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