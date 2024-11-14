СК: Нанесенный регионам боевиками ВСУ ущерб составил 60 млрд рублей
Действия украинских боевиков нанесли регионам России ущерб в размере около 60 млрд рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Ведомство отметило, что судебно-экспертный центр в текущем году выполнил около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз в субъектах РФ. Исследования проводились на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской, Волгоградской областей.
«В рамках проведенных экспертиз исследовано более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры, их восстановительная стоимость составила почти 60 миллиардов рублей», — заявили в СК.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что на восстановление региона после атак со стороны ВСУ потребуется порядка 700 млрд рублей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru