Минобороны: Российская армия сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

В ведомстве уточнили, что летательный аппарат самолетного типа был ликвидирован примерно в 13:10 по московскому времени.

Уточняется, что целью ВСУ было совершение теракта над территорией России.

Ранее сообщалось, что 16 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

