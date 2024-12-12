Минобороны: Российская армия сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
12 декабря 202417:03
Дежурные средства ПВО уничтожили дрон ВСУ в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что летательный аппарат самолетного типа был ликвидирован примерно в 13:10 по московскому времени.
Уточняется, что целью ВСУ было совершение теракта над территорией России.
Ранее сообщалось, что 16 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru