Минобороны: Российская армия сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили дрон ВСУ в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Кадыров заявил, что в Грозном сбит беспилотник

В ведомстве уточнили, что летательный аппарат самолетного типа был ликвидирован примерно в 13:10 по московскому времени.

Уточняется, что целью ВСУ было совершение теракта над территорией России.

Ранее сообщалось, что 16 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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