Минобороны Карабаха назвало число своих погибших с начала конфликта

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о гибели в боях еще 23 военнослужащих в зоне конфликта.

Ведомство также уточнило, что с 27 сентября, когда начались боевые действия, погибли 104 военнослужащих армии НКР.

Военный эксперт усомнился в готовности Турции воевать за Карабах

Карабахский конфликт имеет все шансы перерасти в Третью мировую войну, заявили в эфире НСН военные эксперты. Они поделились мнением о последствиях возможного военного столкновения в Карабахе России и Турции. Военный аналитик Константин Сивков заявил, что опасность прямого конфликта крайне высока.

Ранее в среду официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян написал Facebook, что военными самолетами в наступательной операции в Азербайджане руководят турецкие военные, сообщает телеканал «360».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонфликтПогибшиеНагорный Карабах
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