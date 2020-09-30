Минобороны Карабаха назвало число своих погибших с начала конфликта
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о гибели в боях еще 23 военнослужащих в зоне конфликта.
Ведомство также уточнило, что с 27 сентября, когда начались боевые действия, погибли 104 военнослужащих армии НКР.
Карабахский конфликт имеет все шансы перерасти в Третью мировую войну, заявили в эфире НСН военные эксперты. Они поделились мнением о последствиях возможного военного столкновения в Карабахе России и Турции. Военный аналитик Константин Сивков заявил, что опасность прямого конфликта крайне высока.
Ранее в среду официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян написал Facebook, что военными самолетами в наступательной операции в Азербайджане руководят турецкие военные, сообщает телеканал «360».
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