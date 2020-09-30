Минобороны Карабаха назвало число своих погибших с начала конфликта

Карабахский конфликт имеет все шансы перерасти в Третью мировую войну, заявили в эфире НСН военные эксперты. Они поделились мнением о последствиях возможного военного столкновения в Карабахе России и Турции. Военный аналитик Константин Сивков заявил, что опасность прямого конфликта крайне высока.

Ранее в среду официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян написал Facebook, что военными самолетами в наступательной операции в Азербайджане руководят турецкие военные, сообщает телеканал «360».



