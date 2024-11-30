Минобороны Германии: ФРГ не может снабжать ВСУ оружием в должном объеме

ФРГ не в состоянии поставлять Украине оружие в необходимых объемах. Об этом в интервью на YouTube-канале Бундесвера заявил глава планово-командного штаба Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фрейдинг.

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По его словам, военная промышленность ФРГ не может обеспечить объем поставок, а возможности на складах не только Германии, но и других стран ограничены.

Кроме того, Фрейдинг не поддержал поставки ракет Taurus Украине. По мнению генерала, это политическая риторика, которая «не изменит правила игры».

Ранее в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи США в размере $275 млн. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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