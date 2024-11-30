Минобороны Германии: ФРГ не может снабжать ВСУ оружием в должном объеме
ФРГ не в состоянии поставлять Украине оружие в необходимых объемах. Об этом в интервью на YouTube-канале Бундесвера заявил глава планово-командного штаба Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фрейдинг.
По его словам, военная промышленность ФРГ не может обеспечить объем поставок, а возможности на складах не только Германии, но и других стран ограничены.
Кроме того, Фрейдинг не поддержал поставки ракет Taurus Украине. По мнению генерала, это политическая риторика, которая «не изменит правила игры».
Ранее в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи США в размере $275 млн. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД России обозначил условие решения территориального конфликта с Японией
- МЧС: Пожар произошел в главной библиотеке Луганска
- Минобороны Германии: ФРГ не может снабжать ВСУ оружием в должном объеме
- СМИ: Полиция начала проверку по заявлению губернатора Федорищева о взятках в РПЛ
- СМИ: Муж Блиновской перевелся из снайперов в тыл
- Украина потребовала поставки электроэнергии из пяти европейских стран
- Усманова переизбрали на должность президента Международной федерации фехтования
- Умер экс-ударник рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар
- Минобороны: ВСУ потеряли более 250 человек за сутки в Курской области
- Свыше 50 полицейских пострадали в ходе протестов в Грузии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru