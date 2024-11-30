Минобороны Германии: ФРГ не может снабжать ВСУ оружием в должном объеме

По его словам, военная промышленность ФРГ не может обеспечить объем поставок, а возможности на складах не только Германии, но и других стран ограничены.

Кроме того, Фрейдинг не поддержал поставки ракет Taurus Украине. По мнению генерала, это политическая риторика, которая «не изменит правила игры».

Ранее в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи США в размере $275 млн. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

