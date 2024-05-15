Министр обороны Швеции заявил, что страна пока не будет отправлять военных на Украину

По словам главы военного ведомства, у западных стран пока нет единой позиции по этой теме.

«Здесь и сейчас у нас нет конкретного предложения на этот счет. Если же оно появится, мы его рассмотрим», — подчеркнул Йонсон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует отправлять войска на Украину, напоминает Ura.ru.

