Министр обороны Швеции заявил, что страна пока не будет отправлять военных на Украину
Швеция не планирует отправлять своих военных на Украину, однако может рассмотреть этот вопрос, если предложение будут обсуждать другие государства. Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон, сообщает интернет-издание Breaking Defense.
По словам главы военного ведомства, у западных стран пока нет единой позиции по этой теме.
«Здесь и сейчас у нас нет конкретного предложения на этот счет. Если же оно появится, мы его рассмотрим», — подчеркнул Йонсон.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует отправлять войска на Украину, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru