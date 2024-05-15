Министр обороны Швеции заявил, что страна пока не будет отправлять военных на Украину

Швеция не планирует отправлять своих военных на Украину, однако может рассмотреть этот вопрос, если предложение будут обсуждать другие государства. Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон, сообщает интернет-издание Breaking Defense.

Нарышкин назвал эскалацией заявления об отправке западных военных на Украину

По словам главы военного ведомства, у западных стран пока нет единой позиции по этой теме.

«Здесь и сейчас у нас нет конкретного предложения на этот счет. Если же оно появится, мы его рассмотрим», — подчеркнул Йонсон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует отправлять войска на Украину, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВоенныеШвеция

Горячие новости

Все новости

партнеры