Глава МИД Лэмми: Британия не будет отправлять военных на Украину
26 ноября 202412:55
Великобритания не будет направлять своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми в интервью газете La Repubblica.
Как отметил глава МИД, Лондон подготовили «десятки тысяч» солдат ВСУ и продолжит эту работу.
«Но мы не будем отправлять британских солдат на Украину. Наша позиция всегда была очень четкой по этому поводу», — указал Лэмми.
Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что страна не планирует отправлять своих военных на Украину.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru