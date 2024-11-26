Глава МИД Лэмми: Британия не будет отправлять военных на Украину

Как отметил глава МИД, Лондон подготовили «десятки тысяч» солдат ВСУ и продолжит эту работу.

«Но мы не будем отправлять британских солдат на Украину. Наша позиция всегда была очень четкой по этому поводу», — указал Лэмми.

Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что страна не планирует отправлять своих военных на Украину.

