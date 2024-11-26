Глава МИД Лэмми: Британия не будет отправлять военных на Украину

Великобритания не будет направлять своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми в интервью газете La Repubblica.

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Как отметил глава МИД, Лондон подготовили «десятки тысяч» солдат ВСУ и продолжит эту работу.

«Но мы не будем отправлять британских солдат на Украину. Наша позиция всегда была очень четкой по этому поводу», — указал Лэмми.

Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что страна не планирует отправлять своих военных на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
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