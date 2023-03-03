Министр обороны Израиля обсудил иранскую проблему с Пентагоном

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел переговоры с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, сообщает пресс-служба Минобороны Израиля.

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Стороны назвали необходимым не допустить попадания ядерного оружия и его компонентов в Иран.

Накануне официальные лица Штатов заявили, что Милли прибыл в Израиль для обсуждения ситуации в сфере региональной безопасности.

Ранее СМИ сообщили о желании Ирана получить зенитные ракетные системы С-400, в Израиле сочли это препятствием для удара по объектам ядерной программы соседней страны.

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Фото: www.jcs.mil
ТЕГИ:ИранИзраильПентагон
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