Лига арабских государств потребовала снять блокаду сектора Газа
Лига арабских государств (ЛАГ) по итогам чрезвычайной сессии в Каире опубликовала заявление с требованием снять блокаду сектора Газа, передает ТАСС.
В организации потребовали прекратить блокировать территорию и начать работу над созданием Палестинского государства.
«Подтверждаем нашу политическую и экономическую поддержку палестинской автономии», - сказано в заявлении.
В секторе Газа 11 октября из-за нехватки топлива остановилась единственная электростанция. Местные власти заявили, что в настоящее время работают только дизель-генераторы, но запас топлива для них также ограничен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru