Лига арабских государств потребовала снять блокаду сектора Газа

Главы стран Содружества намерены усилить безопасность на пространстве СНГ Навыки обращения с оружием хотят вернуть в российскую школьную программу МИД Израиля заявил, что страна готова к длительной войне Средняя розничная цена дизтоплива в России за неделю снизилась на 29 копеек Команда российского певца Витаса потеряла миллион долларов за один концерт в Китае