МИД России: Из сектора Газа вывезли 653 из около 900 россиян
Около 900 россиян в секторе Газа обратились за помощью к властям РФ, из анклава удалось вывезти 653 человека. Об этом сообщили в МИД РФ.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, накануне в Москву прибыли эвакуированные из Газы 28 человек — соотечественников и палестинцев-членов семей. Еще 82 человека переместились в Египет через погранпереход «Рафах».
«Из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников», — подчеркнули в МИД.
Так, спецрейсами МЧС из Каира в страну доставили 553 человек, пишет RT.
В министерстве добавили, что дипмиссии РФ в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и профильные подразделения различных ведомств продолжают усилия для скорейшей безопасной эвакуации россиян.
Ранее стало известно, что за время эвакуации соотечественников из Газы на территорию РФ были госпитализированы девять человек, в том числе шесть детей, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru