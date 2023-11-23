МИД России: Из сектора Газа вывезли 653 из около 900 россиян

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, накануне в Москву прибыли эвакуированные из Газы 28 человек — соотечественников и палестинцев-членов семей. Еще 82 человека переместились в Египет через погранпереход «Рафах».

«Из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников», — подчеркнули в МИД.

Так, спецрейсами МЧС из Каира в страну доставили 553 человек, пишет RT.

В министерстве добавили, что дипмиссии РФ в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и профильные подразделения различных ведомств продолжают усилия для скорейшей безопасной эвакуации россиян.

Ранее стало известно, что за время эвакуации соотечественников из Газы на территорию РФ были госпитализированы девять человек, в том числе шесть детей, сообщает телеканал «360».

