МИД Китая заявил о контроле над эпидемией СOVID-19 в стране

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, ситуация «в целом прогнозируема» и контролируется.

«Пекин первым прошел пик эпидемии, производство, и жизнь постепенно возвращаются к нормальной жизни», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ван Вэньбинь добавил, что другие регионы страны подготовлены и располагают научными оценками возможного развития эпидобстановки.

Представитель МИД КНР указал, что вирулентность штамма «омикрон» значительно ослабла. В то же время в стране продолжают улучшаться возможности лечения, выявления инфекции и вакцинации.

Между тем СМИ сообщили, что с 8 января Китай может отменить карантин по COVID-19 и открыть границы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

