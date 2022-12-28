МИД Китая заявил о контроле над эпидемией СOVID-19 в стране
Развитие эпидситуации с коронавирусной инфекцией в Китае находится под контролем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, ситуация «в целом прогнозируема» и контролируется.
«Пекин первым прошел пик эпидемии, производство, и жизнь постепенно возвращаются к нормальной жизни», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ван Вэньбинь добавил, что другие регионы страны подготовлены и располагают научными оценками возможного развития эпидобстановки.
Представитель МИД КНР указал, что вирулентность штамма «омикрон» значительно ослабла. В то же время в стране продолжают улучшаться возможности лечения, выявления инфекции и вакцинации.
Между тем СМИ сообщили, что с 8 января Китай может отменить карантин по COVID-19 и открыть границы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 202 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 110 / сут.
- НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 85 человек и два танка
- В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II
- Директор Росгвардии наградил Кадырова медалью «За боевое содружество»
- На хабаровском заводе «Амуркабель» загорелся мазут
- МИД Китая заявил о контроле над эпидемией СOVID-19 в стране
- Хуснуллин допустил, что ставку по льготной ипотеке могут скорректировать
- ФСБ сообщила о ликвидации боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии по заданию Украины
- Проект о запрете удаленной работы из-за рубежа могут внести в Госдуму в начале года
- В Белоруссии начали проверку готовности по переводу военнослужащих на военное время
- «Аэрофлот» сообщил о возможности использовать Airbus и Boeing еще более семи лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru