В генконсульстве России допустили открытие наземного сообщения с Китаем в 2023 году
Пассажирское наземное сообщение между Россией и Китаем может открыться в пробном режиме в начале 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского генерального консульства в китайском Харбине.
В диппредставительстве исходят из того, что процесс восстановления наземного сообщения будет поэтапным.
«В начале следующего года отменяется карантин для въезжающих из-за границы, постепенно изменятся правила пребывания в Китае для российских водителей, будет открыто пассажирское сообщение, возможно, сначала в тестовом режиме через один из российско-китайских погранпереходов», — сообщили в генконсульстве.
Как отметили в пресс-службе, эти вопросы уже прорабатываются властями приграничных китайских регионов.
Ранее СМИ сообщили, что с 8 января Китай может отменить карантин по коронавирусной инфекции и открыть границы страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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