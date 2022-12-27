В генконсульстве России допустили открытие наземного сообщения с Китаем в 2023 году

В диппредставительстве исходят из того, что процесс восстановления наземного сообщения будет поэтапным.

«В начале следующего года отменяется карантин для въезжающих из-за границы, постепенно изменятся правила пребывания в Китае для российских водителей, будет открыто пассажирское сообщение, возможно, сначала в тестовом режиме через один из российско-китайских погранпереходов», — сообщили в генконсульстве.

Как отметили в пресс-службе, эти вопросы уже прорабатываются властями приграничных китайских регионов.

Ранее СМИ сообщили, что с 8 января Китай может отменить карантин по коронавирусной инфекции и открыть границы страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

