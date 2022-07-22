MI-6: из Европы выслали лишь половину российских разведчиков

«Это, вероятно, наполовину сократило их способность вести свою деятельность по шпионажу в Европе», — заявил Мур на конференции по безопасности в американском Аспене.

Глава МI-6 не пояснил, будут ли приняты властями Британии или других европейских стран новые меры в отношении российских дипломатов.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин слишком здоров.

