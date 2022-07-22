MI-6: из Европы выслали лишь половину российских разведчиков

400 дипломатов России, высланных из стран Европы после 24 февраля, составляют половину всех российских разведчиков под дипломатическим прикрытием, сообщает Guardian со ссылкой на главу британской службы внешней разведки МI-6 Ричарда Мура.

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«Это, вероятно, наполовину сократило их способность вести свою деятельность по шпионажу в Европе», — заявил Мур на конференции по безопасности в американском Аспене.

Глава МI-6 не пояснил, будут ли приняты властями Британии или других европейских стран новые меры в отношении российских дипломатов.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин слишком здоров.

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