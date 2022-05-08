ЦРУ: позиция России не должна сдерживать расширение НАТО
США и их союзники должны серьезно относиться к заявлениям Москвы о недопустимости расширения Североатлантического альянса, но они не являются сдерживающим фактором в вопросе возможного присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, сообщил глава ЦРУ Уильям Бернс.
По его словам, в конечном счете решение о возможном вступлении этих стран в альянс остается за Хельсинки и Стокгольмом, а также странами НАТО.
Напомним, крыло шведской правящей Cоциал-демократической партии выступило против возможного вступления страны в НАТО, заявила министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл.
Ранее стало известно, что Швеция может присоединиться к Североатлантическому альянсу, парламент страны ведет обсуждение этого вопроса.
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