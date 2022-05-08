ЦРУ: позиция России не должна сдерживать расширение НАТО

По его словам, в конечном счете решение о возможном вступлении этих стран в альянс остается за Хельсинки и Стокгольмом, а также странами НАТО.

Напомним, крыло шведской правящей Cоциал-демократической партии выступило против возможного вступления страны в НАТО, заявила министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл.

Ранее стало известно, что Швеция может присоединиться к Североатлантическому альянсу, парламент страны ведет обсуждение этого вопроса.

