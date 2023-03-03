Метрополитен-музей вновь изменил национальность Ивана Айвазовского

Метрополитен-музей Нью-Йорка в рамках борьбы с русским влиянием в искусстве вновь поменял национальность художника Ивана Айвазовского, сообщает RT.

По данным телеканала, ещё 11 февраля художник значился русским по национальности, 12 февраля он уже был обозначен как «украинец», а сейчас он признан армянским живописцем.

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Метрополитен-музей также объявил украинцами Архипа Куинджи и Илью Репина, а картину Эдгара Дега «Русская танцовщица» переименовал в «Танцовщицу в украинском наряде».

Ранее заслуженный художник России Никас Сафронов заявил НСН, что попытки изменить национальность умерших художников - обыкновенный фашизм.

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ТЕГИ:Иван АйвазовскийРоссияХудожникиСШАМузей
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