Меркель рассказала об отношении ФРГ к «Северному потоку — 2»
Отношение Германии к «Северному потоку — 2» остаётся неизменным на протяжении последних лет. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге.
Так она ответила на вопрос депутата о том, какие меры намерены принять власти для поддержки проекта, передает РИА Новости.
Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновилось на прошлой неделе. В компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода) сообщил, что работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа «Фортуна».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Российский МИД призвал вывезти американское ядерное оружие из Европы
- Украина вышла из ряда соглашений с СНГ по атомной энергии
- Медведев назвал «разнотык» хронической проблемой России
- Меркель: Навальный осложнил отношения Германии с Россией
- Рогозин выиграл суд у изданий, назвавших его «гробовщиком российского космоса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru