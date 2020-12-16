Меркель рассказала об отношении ФРГ к «Северному потоку — 2»

Отношение Германии к «Северному потоку — 2» остаётся неизменным на протяжении последних лет. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге.

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Так она ответила на вопрос депутата о том, какие меры намерены принять власти для поддержки проекта, передает РИА Новости.

Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновилось на прошлой неделе. В компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода) сообщил, что работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа «Фортуна».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ангела МеркельСеверный Поток-2
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