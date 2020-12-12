СМИ: В США отрицают возможность завершения «Северного потока-2»

В Вашингтоне убеждены в отсутствии шансов на завершение международного проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на высокопоставленный источник из американского правительства.

Nord Stream 2 стремится на берег

По мнению собеседника агентства, «Северный поток-2» - это «трубопровод, который никогда не будет транспортировать российский газ».

Источник считает, если бы у оператора газопровода Nord Stream 2 AG была возможность завершить проект, то он бы давно уже это сделал, сообщает Газета.ru.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщил о возобновлении работ по строительству «Северного потока -2».

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.

«Такого казуса в мировой экономике не было, проблема будет решаться в международных судах. Но я боюсь, что США могут начать вводить санкции уже напрямую против Германии и созданного ею фонда. То есть это не наказание каких-то фирм, а прямая агрессия против государства, сродни военным действиям», - сказал он.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАРоссияСеверный Поток-2
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