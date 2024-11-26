Мэр Таганрога предупредила жителей об опасности атаки БПЛА
26 ноября 202413:48
Глава города Таганрога (Ростовская область) Светлана Камбулова заявила в своем Telegram-канале об опасности атаки беспилотников.
Мэр призвала жителей города спуститься в подвалы или на нижние этажи и сесть на пол в местах без окон.
Тревога длилась около 10 минут, сообщение об отмене опасности Камбулова разместила в 13:27 по местному времени (совпадает с московским).
При этом неизвестно, были ли уничтожены беспилотники ВСУ.
Ранее средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Ростовской областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru