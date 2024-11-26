Мэр Таганрога предупредила жителей об опасности атаки БПЛА

Мэр призвала жителей города спуститься в подвалы или на нижние этажи и сесть на пол в местах без окон.

Тревога длилась около 10 минут, сообщение об отмене опасности Камбулова разместила в 13:27 по местному времени (совпадает с московским).

При этом неизвестно, были ли уничтожены беспилотники ВСУ.

Ранее средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Ростовской областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

