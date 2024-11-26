Над семью регионами России ликвидировали 39 украинских БПЛА

Почти сорок украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над семью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БпЛА», — отметили в ведомстве.

Так, над Ростовской областью сбили 24 дрона, над Брянской — пять БПЛА, над Белгородской и Курской — по три беспилотника. Кроме того, два дрона ВСУ уничтожили в Крыму и по одному — в Орловской и Воронежской областях.

Накануне над четырьмя регионами России ликвидировали 23 украинских беспилотника, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыБеспилотникиПВОМинобороны

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