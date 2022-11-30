Мэр Харькова призвал ввести графики отключения электроэнергии
Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к властям с призывом ввести четкие графики отключения электроэнергии. Соответствующее обращение он разместил в своем Telegram-канале. Послание градоначальник адресовал исполняющему обязанности директора «Харьковоблэнерго» Константину Логвиненко и главе областной военной администрации Олегу Синегубову.
По мнению Терехова, данные графики необходимо разместить на профильном портале и в СМИ и стараться не отступать от них. Мэр отметил, что в Харькове ввели веерные отключения электроэнергии, но их график по-прежнему отсутствует.
Градоначальник отметил, что ситуацию с электроснабжением в Харькове можно назвать сложнейшей. Он заявил, что в городе не работает уличное освещение, сокращен расход электроэнергии на рынках, АЗС, магазинах, коммунальных предприятиях, электротранспорт следует с увеличенными интервалами. По словам Терехова, продолжительность отключения энергоснабжения может достигать 12 часов.
Ранее компания «Укрэнерго» заявила, что ситуация в энергетике страны близка к критической. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 088 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 557 / сут.
- Вооружённые силы РФ полностью освободили Андреевку в ДНР
- Немецкая компания Uniper подала в суд на «Газпром»
- Рябков: Россия перенесла комиссию по ДСНВ из-за действий США вокруг Украины
- Блинкен назвал поддержку Киева лучшим способом ускорить перспективы диалога
- СМИ: в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
- В России назвали последствия отмены программы льготной ипотеки
- Путин выразил соболезнования в связи со смертью Цзян Цзэминя
- Захарова назвала дном - инициативу по введению потолка цен на российские энергоносители
- Мэр Харькова призвал ввести графики отключения электроэнергии
- Мировой рейтинг PornHub возглавила российская порноактриса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru