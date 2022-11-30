Мэр Харькова призвал ввести графики отключения электроэнергии

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к властям с призывом ввести четкие графики отключения электроэнергии. Соответствующее обращение он разместил в своем Telegram-канале. Послание градоначальник адресовал исполняющему обязанности директора «Харьковоблэнерго» Константину Логвиненко и главе областной военной администрации Олегу Синегубову.

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По мнению Терехова, данные графики необходимо разместить на профильном портале и в СМИ и стараться не отступать от них. Мэр отметил, что в Харькове ввели веерные отключения электроэнергии, но их график по-прежнему отсутствует.

Градоначальник отметил, что ситуацию с электроснабжением в Харькове можно назвать сложнейшей. Он заявил, что в городе не работает уличное освещение, сокращен расход электроэнергии на рынках, АЗС, магазинах, коммунальных предприятиях, электротранспорт следует с увеличенными интервалами. По словам Терехова, продолжительность отключения энергоснабжения может достигать 12 часов.

Ранее компания «Укрэнерго» заявила, что ситуация в энергетике страны близка к критической. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / А. Лобов
ТЕГИ:МэрУкраинаХарьковЭлектроэнергия
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