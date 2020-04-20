Центр Кантора: Коронавирус возродил «кровавый навет» на евреев
Число насильственных происшествий, связанных с антисемитскими проявлениями, выросло за минувший год на 18%. Такая статистика обнародована в ежегодном докладе Центра Кантора при университете Тель-Авива о состоянии антисемитизма в 2019 - начале 2020 годов.
Как отметил президент Европейского еврейского конгресса и Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор, сейчас ситуация с коронавирусом приводит к возрождению «кровавых наветов» на представителей еврейского народа. В целом за прошлый год зафиксировано 456 серьёзных и насильственных антисемитских инцидентов.
Число пострадавших от подобного рода проявлений нетерпимости увеличилось почти на 30 человек (+22% к 2018 году). В 2019 году 7 евреев были убиты в антисемитских инцидентах. Количество угроз жизни выросло на 40 случаев (+47%). Кроме того, были повреждены 25 объектам частной собственности (+24%).
Комментируя цифры доклада, Вячеслав Моше Кантор констотировал, что в первые месяцы пандемии COVID-19 коронавируса отмечается рост числа проявлений антисемитизма, связанных с распространением инфекции, а также с экономическим спадом.
Кантор с сожалением признал, что подобного рода инциденты говорят о продолжении тенденции последних лет к неуклонному росту антисемитизма, в особенности в пространстве всемирной сети. Среди зачинщиков – ультраправые политики в Европе и США.
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