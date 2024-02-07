СМИ: Евросоюз не исключил санкций против Карлсона за интервью с Путиным

Источники издания утверждают, что экс-ведущего Fox News могут внести в «чёрный список» за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза», - говорится в публикации.

Ранее Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина, так как американцы «абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

