СМИ: Евросоюз не исключил санкций против Карлсона за интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон может попасть под санкции Евросоюза, сообщает Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента (ЕП).
Источники издания утверждают, что экс-ведущего Fox News могут внести в «чёрный список» за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза», - говорится в публикации.
Ранее Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина, так как американцы «абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru