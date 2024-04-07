Маск предсказал гибель человечества через несколько столетий

Всего несколько сотен лет просуществует земная цивилизация, если не станет «межпланетной». Так считает американский предприниматель Илон Маск.

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Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна о конце человеческой цивилизации.

По мнению Маска, человечеству нужно сохранять достигнутый технологический уровень, пока Марс не превратится в самодостаточное место для жизни.

По прогнозам американского бизнесмена, это произойдет в течение 20 лет.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил в социальной сети X, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты. По его словам, люди должно иметь базу на Луне, города на Марсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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