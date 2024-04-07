Маск предсказал гибель человечества через несколько столетий
Всего несколько сотен лет просуществует земная цивилизация, если не станет «межпланетной». Так считает американский предприниматель Илон Маск.
Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна о конце человеческой цивилизации.
По мнению Маска, человечеству нужно сохранять достигнутый технологический уровень, пока Марс не превратится в самодостаточное место для жизни.
По прогнозам американского бизнесмена, это произойдет в течение 20 лет.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил в социальной сети X, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты. По его словам, люди должно иметь базу на Луне, города на Марсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru