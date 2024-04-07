Маск предсказал гибель человечества через несколько столетий

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна о конце человеческой цивилизации.



По мнению Маска, человечеству нужно сохранять достигнутый технологический уровень, пока Марс не превратится в самодостаточное место для жизни.



По прогнозам американского бизнесмена, это произойдет в течение 20 лет.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил в социальной сети X, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты. По его словам, люди должно иметь базу на Луне, города на Марсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



