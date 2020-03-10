Мальта прервала транспортное сообщение с Италией из-за коронавируса

Власти Мальты временно остановили авиасообщение и паромное сообщение с Италией на фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Мальты Роберт Абелу. Он уточнил, что временно будут перевозиться лишь лекарства и другие грузы, пишет mk.ru.