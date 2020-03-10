Мальта прервала транспортное сообщение с Италией из-за коронавируса
10 марта 202011:36
Власти Мальты временно остановили авиасообщение и паромное сообщение с Италией на фоне угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Мальты Роберт Абелу. Он уточнил, что временно будут перевозиться лишь лекарства и другие грузы, пишет mk.ru.
На Мальте зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусом. В Италии заболевших на данный момент более 9 тысяч, умерли от заражения новой коронавирусной инфекцией 463 человека.
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