Макрон устранился от критики действий России на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, что не станет бесконечно критиковать Россию, так как это не поможет Киеву в решении его проблем.

«У каждого слова есть четкий смысл, нужно быть аккуратными и избегать эскалации, так как это позволит защитить французов от риска расширения данного конфликта», - таким образом, он в эфире радиостанции France Bleu ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского жестче критиковать Россию.

Глава Пятой республики в очередной раз отказался назвать происходящее на Украине геноцидом.