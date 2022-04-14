Макрон устранился от критики действий России на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, что не станет бесконечно критиковать Россию, так как это не поможет Киеву в решении его проблем.

«У каждого слова есть четкий смысл, нужно быть аккуратными и избегать эскалации, так как это позволит защитить французов от риска расширения данного конфликта», - таким образом, он в эфире радиостанции France Bleu ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского жестче критиковать Россию.

Глава Пятой республики в очередной раз отказался назвать происходящее на Украине геноцидом.

Макрон отказался от визита в Киев

По его словам, у этого слова есть чёткое определение.

«Заявления на этот счёт должны делать юристы, а не политики», - добавил президент Франции.

Ранее Макрон рассказал о зависимости состава кабмина Франции от ситуации на Украине.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Президент Франции Эммануэль Макрон
ТЕГИ:ФранцияУкраинаРоссияМакронЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры