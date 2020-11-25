Макрон намерен постепенно снимать ограничения из-за COVID-19 во Франции

Власти Франции объявили о начале поэтапной отмены ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал LCI.

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Как стало известно из слов президента Франции Эмманюэля Макрона, который выступил с обращением к жителям страны, с 28 ноября возобновят свою работу магазины. Кроме того, снова станут возможными занятия спортом на открытом воздухе, а также религиозные встречи, если на них будет присутствовать не более 30 человек.

Если же во французских реанимациях будет находиться не более 2,5-3 тысяч человек, будет отменен режим самоизоляции с 15 декабря. Откроются театры, кино и музеи, однако в период с 21:00 до 7:00 будет действовать комендантский час.

Затем, как передает агентство, если будет сохраняться положительная динамика, с 20 января 2021 года вернутся очные занятия в школах и университетах. Также будут открыты рестораны и спортклубы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Эммануэль МакронКоронавирусФранция
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