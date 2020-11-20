Макрон обвинил Россию в росте антифранцузских настроений в Африке

Россия и Турция повлияли на рост антифранцузских настроений в Африке. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Jeunе Afrique.

Французские власти долгое время контролировали большую часть Западной и Экваториальной Африки, однако и после распада Французской колониальной империи в середине XX века влияние Парижа на многие страны сохранилось.

По словам Макрона, десятилетиями отношения Франции и Африки «были очень институциональные». При этом французский лидер отметил, что определённое влияние на политику африканских властей имеет «постколониальная обида», на которой играют некоторые африканские лидеры и иностранные государства.

В частности, Макрон считает, что Россия и Турция имеют некое влияние на антифранцузские настроения в регионе. По словам президента, российские или турецкие власти подкупили тех, «кто кричит, кто делает видео, кто присутствует во франкоязычных СМИ».

Западные страны ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в политические процессы в различных государствах. Однако российские власти неизменно отвергают подобные нападки.

