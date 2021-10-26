Лукашенко заявил, что российские вакцины от COVID-19 лучше западных

В ходе посещения Лидской центральной районной больницы в Гродненской области он отметил, что российская и китайская вакцины от COVID-19, которые в настоящее время используются в Белоруссии, зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов.

Также Лукашенко напомнил, что в республике уже начали производить препарат по российским технологиям, а в будущем появится собственная вакцина, поэтому закупать западные аналоги не имеет смысла.

Ранее белорусский лидер во время общения с работниками Минской областной клинической больницы заявил, что хотел бы сделать прививку от коронавируса именно белорусской вакциной, сообщает RT.

