В Белоруссии к концу года начнут производство вакцины «Спутник V»
Белоруссия планирует начать производство российской вакцины «Спутник V» по полному циклу к концу текущего года. Об этом заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.
«Полный цикл "Спутник V" к концу этого года начнется на ул.Аранской на площадях "Белмедпрепаратов"», — приводит слова главы Минздрава БЕЛТА.
В марте в Белоруссии запустили промышленное производство российской вакцины, напоминает RT. Розлив первых промышленных серий препарата производился из полупродукта компании АО «Генериум».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru