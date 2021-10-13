В Белоруссии к концу года начнут производство вакцины «Спутник V»

Белоруссия планирует начать производство российской вакцины «Спутник V» по полному циклу к концу текущего года. Об этом заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

«Полный цикл "Спутник V" к концу этого года начнется на ул.Аранской на площадях "Белмедпрепаратов"», — приводит слова главы Минздрава БЕЛТА.

В марте в Белоруссии запустили промышленное производство российской вакцины, напоминает RT. Розлив первых промышленных серий препарата производился из полупродукта компании АО «Генериум».

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ПроизводствоКоронавирусВакцинаБелоруссияСпутник V
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