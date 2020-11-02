Лукашенко предложил Макрону помочь наладить отношения с мусульманами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мог бы помочь французскому коллеге Эммануэлю Макрону наладить отношения с мусульманами, передает РИА Новости.

Лукашенко добавил, что у него с мусульманами отношения хорошие.

«Мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах», - приводит агентство слова Лукашенко.

Президент Белоруссии предположил, что Макрону нужен посредник в переговорах с мусульманами и предложил свои услуги.

«Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения», - сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и выразил готовность стать «посредником» в переговорах между французским лидером Эммануэлем Макроном и «желтыми жилетами», добавив, что сам Макрон должен был уйти в отставку после волнений во Франции с их участием.