Лукашенко предложил Макрону помочь наладить отношения с мусульманами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мог бы помочь французскому коллеге Эммануэлю Макрону наладить отношения с мусульманами, передает РИА Новости.
Лукашенко добавил, что у него с мусульманами отношения хорошие.
«Мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах», - приводит агентство слова Лукашенко.
Президент Белоруссии предположил, что Макрону нужен посредник в переговорах с мусульманами и предложил свои услуги.
«Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения», - сказал он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и выразил готовность стать «посредником» в переговорах между французским лидером Эммануэлем Макроном и «желтыми жилетами», добавив, что сам Макрон должен был уйти в отставку после волнений во Франции с их участием.
В начале октября Макрон выступил с предложениями по ужесточению контроля за работой и финансированием мечетей и жесткому мониторингу деятельности спортивных клубов и других ассоциаций, чтобы они не стали прикрытием для обучения принципам радикального исламизма. Для те же целей президент Франции предложил ввести ограничения на домашнее обучение детей, также он выступил с инициативой прекратить выдавать визы имамам из-за рубежа.
После этого во Франции произошла серия исламистских терактов. Этнический чеченец и уроженец Москвы 18-летний Абдулах Анзоров 16 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз обезглавил учителя истории Самюэля Пати, так как преподаватель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Он разместил на своей странице фотографию тела убитого учителя и аудиообращение. В нём преступник на плохом русском языке сказал, что «отомстил за пророка». Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом и сообщил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда «во имя свободы слова», а затем карикатуры на пророка Мухамеда стали проецировать на общественные здания.
В минувший четверг три человека стали жертвами нападения мужчины с ножом в центре Ниццы, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник. По данным СМИ, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Преступник был арестован муниципальной полицией. Мэр города Кристиан Эстрози уточнил, что произошедшее можно считать терактом.
В тот же день в Авиньоне при попытке нападения полиция застрелила вооруженного мужчину. Кроме того, полиция Лиона задержала мужчину с ножом, он также подозревается в подготовке нападения на церковь. Попытки террористических актов во Франции связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
В тот же четверг полиция Саудовской Аравии задержала в Джидде гражданина своей страны, который попытался напасть на охранника консульства Франции и легко ранил его острым предметом.
В минувшую субботу произошла стрельба возле греческой церкви во французском городе Лион, был ранен православный священник, напоминает Ura.ru.
Как сообщает РИА ФАН, экс-премьер Малайзии обвинил Facebook и Twitter в разжигании ненависти после его слов о Макроне.
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