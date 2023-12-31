Лукашенко поручил перевести все подразделения МВД на усиленный режим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение перевести на усиленный режим службы все подразделения МВД. О такой необходимости он заявил на совещании с руководителями силовых структур Республики, сообщает агентство БЕЛТА.
Глава КГБ Иван Тертель рассказал об оперативной ситуации в Белоруссии и вокруг страны. По его словам, КГБ уже действует в усиленном режиме, отмечает RT.
Лукашенко после отчета министра обороны Белоруссии Виктора Хренина поручил ведомству усилить бдительность.
Президент Белоруссии также поставил задачу усилить контроль за оперативной обстановкой и не допускать чрезвычайные происшествия.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приходит понимание того, что завершить конфликт на Украине можно лишь политическим путем. Об этом президент Белоруссии заявил в ходе беседы с журналистами в Санкт-Петербурге, сообщило агентство ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru