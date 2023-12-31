Лукашенко поручил перевести все подразделения МВД на усиленный режим

Глава КГБ Иван Тертель рассказал об оперативной ситуации в Белоруссии и вокруг страны. По его словам, КГБ уже действует в усиленном режиме, отмечает RT.

Лукашенко после отчета министра обороны Белоруссии Виктора Хренина поручил ведомству усилить бдительность.

Президент Белоруссии также поставил задачу усилить контроль за оперативной обстановкой и не допускать чрезвычайные происшествия.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приходит понимание того, что завершить конфликт на Украине можно лишь политическим путем. Об этом президент Белоруссии заявил в ходе беседы с журналистами в Санкт-Петербурге, сообщило агентство ТАСС.