Лукашенко встречается с главой внешней разведки России в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует провести 22 октября встречу с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщается в Telegram пресс-службы белорусского лидера «Пул Первого».

Отмечается, что встреча Нарышкина с президентом начнется в течение часа.

Ранее Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам, на котором обсуждались экономика, политика и общественная безопасность.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционных кандидатов начали масштабные акции протеста с требованием отставки Лукашенко. По данным оппозиции, победителем президентских выборов стала Светлана Тихановская.

