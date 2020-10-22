Лукашенко встречается с главой внешней разведки России в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует провести 22 октября встречу с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщается в Telegram пресс-службы белорусского лидера «Пул Первого».
Отмечается, что встреча Нарышкина с президентом начнется в течение часа.
Ранее Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам, на котором обсуждались экономика, политика и общественная безопасность.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционных кандидатов начали масштабные акции протеста с требованием отставки Лукашенко. По данным оппозиции, победителем президентских выборов стала Светлана Тихановская.
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