Лукашенко заявил о переброске к границе нескольких батальонов из Витебской области

Как уточнил политик, военные были направлены на указанный участок из Витебской области. Президент подчеркнул, что военные отличаются готовностью выйти из мест дислокации в течение трех часов.

По данным БЕЛТА, Лукашенко также отметил, НАТО наращивает свой ударно-наступательный потенциала вокруг Белоруссии, в том числе реорганизует находящиеся в Польше и прибалтийских государствах боевые группы в формирования бригадного уровня.

