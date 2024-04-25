Лукашенко заявил о переброске к границе нескольких батальонов из Витебской области

Белоруссия перебросила несколько батальонов полной оперативной готовности к своей западной границе. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Лукашенко назвал тяжелой ситуацию на западной границе Белоруссии

Как уточнил политик, военные были направлены на указанный участок из Витебской области. Президент подчеркнул, что военные отличаются готовностью выйти из мест дислокации в течение трех часов.

По данным БЕЛТА, Лукашенко также отметил, НАТО наращивает свой ударно-наступательный потенциала вокруг Белоруссии, в том числе реорганизует находящиеся в Польше и прибалтийских государствах боевые группы в формирования бригадного уровня.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

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