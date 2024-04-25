Лукашенко заявил о переброске к границе нескольких батальонов из Витебской области
Белоруссия перебросила несколько батальонов полной оперативной готовности к своей западной границе. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.
Как уточнил политик, военные были направлены на указанный участок из Витебской области. Президент подчеркнул, что военные отличаются готовностью выйти из мест дислокации в течение трех часов.
По данным БЕЛТА, Лукашенко также отметил, НАТО наращивает свой ударно-наступательный потенциала вокруг Белоруссии, в том числе реорганизует находящиеся в Польше и прибалтийских государствах боевые группы в формирования бригадного уровня.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека погибли при обстреле ВСУ села Днепряны Новокаховского округа
- Минцифры анонсировало законопроект по запрету массовых спам-обзвонов
- Лукашенко заявил о «нескольких десятках» российских ядерных боеприпасов в Белоруссии
- Песков: все контракты, которые курировал арестованный Иванов, продолжатся
- МИД опроверг данные о планах запретить выдачу и замену документов за рубежом
- Пранкер Вован заявил, что не шутит о личной жизни, национальностях и религии
- Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
- Лукашенко заявил о переброске к границе нескольких батальонов из Витебской области
- В Росфинмониторинге заявили, что теракт в «Крокусе» финансировали с использованием криптовалюты
- СК: Более 3,1 тысячи наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru