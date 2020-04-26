Лукашенко: Необходимости введения карантина в Белоруссии нет

Необходимости введения карантинных мер – на фоне распространения коронавирусной инфекции – в Белоруссии нет. Как пишет Интерфакс, с таким заявлением выступил президент страны Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что им принято решение действовать по ситуации. Лукашенко заявил, что введет карантин и комендантский час в том случае, если они будут необходимы, однако «сейчас это не надо».

Однако при этом президент Белоруссии призвал граждан следить за здоровьем и при недомогании обращаться к врачам, подчеркивает Газета.ру. Между тем, по состоянию на 26 апреля, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Белоруссии достигло 10 463, 873 случая были выявлены за последние сутки. Как пишут Известия, об этом заявили в Минздраве республики.