Лукашенко: Необходимости введения карантина в Белоруссии нет
Необходимости введения карантинных мер – на фоне распространения коронавирусной инфекции – в Белоруссии нет. Как пишет Интерфакс, с таким заявлением выступил президент страны Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что им принято решение действовать по ситуации. Лукашенко заявил, что введет карантин и комендантский час в том случае, если они будут необходимы, однако «сейчас это не надо».
Однако при этом президент Белоруссии призвал граждан следить за здоровьем и при недомогании обращаться к врачам, подчеркивает Газета.ру. Между тем, по состоянию на 26 апреля, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Белоруссии достигло 10 463, 873 случая были выявлены за последние сутки. Как пишут Известия, об этом заявили в Минздраве республики.
Ранее НСН писала, что Александр Лукашенко считает пандемию COVID-19 хорошим уроком для людей, имеющих вредные привычки. Как отмечает агентство БЕЛТА, в первую очередь, Александр Лукашенко имел в виде наркоманов и «курцов»
«Мы это видим по тяжёлым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощённой коронавирусом. Это хороший урок — подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии», - заявил белорусский лидер. Напомним, ранее Александр Лукашенко неоднократно называл всё происходящее вокруг пандемии коронавируса «психозом»
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