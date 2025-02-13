Трамп назвал ошибкой решение об исключении России из G7
Президент США Дональд Трамп выразил желание вернуть Россию в состав группы G7. Он отметил, что исключение России из «Большой восьмерки» (G8) было ошибочным шагом, сообщает Reuters.
По словам Трампа, возвращение России в G7 могло бы способствовать более эффективным международным переговорам.
Россия была членом G8 с 1997 года, но в 2014 году, после присоединения Крыма, ее исключили. Это решение поддержали другие страны, что привело к преобразованию G8 в G7.
Вопрос о возможном возвращении России в группу обсуждается до сих пор, но страны, такие как Канада и Великобритания, продолжают настаивать на выполнении определенных условий, передает «Радиоточка НСН».
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