Трамп назвал ошибкой решение об исключении России из G7

Россия была членом G8 с 1997 года, но в 2014 году, после присоединения Крыма, ее исключили. Это решение поддержали другие страны, что привело к преобразованию G8 в G7.

Вопрос о возможном возвращении России в группу обсуждается до сих пор, но страны, такие как Канада и Великобритания, продолжают настаивать на выполнении определенных условий, передает «Радиоточка НСН».

