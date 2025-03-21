Лавров: Переговоры России и США 18 февраля прошли без подготовки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российско-американские переговоры, состоявшиеся 18 февраля в Эр-Рияде, проходили без предварительной подготовки. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма, показанного на телеканале «Звезда».
По словам главы МИД, инициатором контакта выступил президент США Дональд Трамп, который незадолго до переговоров провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Лавров отметил, что до этого американская сторона направила в Москву советника главы Белого дома для предварительных консультаций, однако межведомственных подготовительных встреч между делегациями двух стран не проводилось.
Как уточнил министр, предложение о личной встрече прозвучало уже в ходе телефонного разговора лидеров и было реализовано в течение трех дней.
Во встрече в Эр-Рияде приняли участие сам Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США на переговорах присутствовали помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru