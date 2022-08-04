Латвия приостановила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Россией

Латвия с 1 августа приостановила действие ряда межправительственных соглашений с Россией. Об этом сообщает официальный вестник МИД прибалтийской республики Latvijas Vēstnesis.

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Так, Рига приостановила действие договоров с РФ «о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества», «об экономическом сотрудничестве», а также и «об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий».

Отмечается, что в мае Латвией были приостановлены соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения, уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы. Кроме того, власти республики приостановили действие статьи договора о соцзащите военных пенсионеров РФ и проживающих в Латвии членов их семей, касающейся охраны памятников советским воинам.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СоглашениеРоссияЛатвия
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