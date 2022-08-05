Израиль начал наносить удары по сектору Газа

Армия Израиля нанесла удар по целям в секторе Газа.

«ЦАХАЛ [Армия обороны Израиля] в настоящее время атакует сектор Газа. В израильском тылу введена чрезвычайная ситуация», - говорится в сообщении военных.

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Последние несколько дней в граничащих с Газой районах было введено особое положение. Из-за угрозы обстрелов и диверсий были закрыты для движения транспорта большинство дорог, прекращено движение поездов к югу от Ашкелона, запрещен доступ на популярный пляж Зиким.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль
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